Vanspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu! Rizespor ile karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Binlerce taraftarın heyecanla takip ettiği ZTK'da 5. eleme turunda Vanspor ile Rizespor karşılaşacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürerken 5. tur maçları başlıyor. 17 Aralık Salı maç programına göre Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam birçok müsabaka oynanacak.
6 Aralık günü çekilen kura sonucunda eşleşmeler belli olmuştu.
VANSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
ZTK'da bugün oynanacak olan müsabaka 18.00'de başlayacak ve A Spor kanalından izlenebilecek. Taraftarlar stadyumda müsabakayı takip ederken canlı olarak televizyon ekranlarından da izleyecek.
Maç, bu akşam 18.00'de başlayacak.
VANSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Türkiye Kupası'nda 17 Aralık akşamı oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ZTK'DA YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?
18 Aralık tarihinde oynanacak olan karşılaşmalarla 5. tur devam edecek. Yarının programı ise şöyle:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor
13.00 Muşspor-Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor