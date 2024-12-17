Vanspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu! Rizespor ile karşılaşacak

17 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Binlerce taraftarın heyecanla takip ettiği ZTK'da 5. eleme turunda Vanspor ile Rizespor karşılaşacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürerken 5. tur maçları başlıyor. 17 Aralık Salı maç programına göre Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam birçok müsabaka oynanacak.

6 Aralık günü çekilen kura sonucunda eşleşmeler belli olmuştu.

VANSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK'da bugün oynanacak olan müsabaka 18.00'de başlayacak ve A Spor kanalından izlenebilecek. Taraftarlar stadyumda müsabakayı takip ederken canlı olarak televizyon ekranlarından da izleyecek.

Maç, bu akşam 18.00'de başlayacak.

VANSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Kupası'nda 17 Aralık akşamı oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK'DA YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Aralık tarihinde oynanacak olan karşılaşmalarla 5. tur devam edecek. Yarının programı ise şöyle:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor

13.00 Muşspor-Antalyaspor

13.00 GMG Kastamonuspor-Bodrum FK

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK

13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor

15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor