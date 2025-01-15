Vapur fiyatları kaç TL oldu? Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar seferleri zamlandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

15 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yüzde 35 zam talebi bugün UKOME toplantısında oy çoğunluğu ile kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Zam oranının açıklanmasının ardından 2025 yılında vapur seferlerinin kaç TL olduğu gündeme geldi. Üsküdar-Eminönü vapur seferleri 34,20 TL'ye çıktı.