Vapur fiyatları kaç TL oldu? Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar seferleri zamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yüzde 35 zam talebi bugün UKOME toplantısında oy çoğunluğu ile kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Zam oranının açıklanmasının ardından 2025 yılında vapur seferlerinin kaç TL olduğu gündeme geldi. Üsküdar-Eminönü vapur seferleri 34,20 TL'ye çıktı.
İstanbul'da 2025 yılında toplu taşıma araçlarında uygulanacak olan zam oranı belli oldu.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB'nin yüzde 35 oranındaki zam teklifi oy çoğunluğuyla kabul edildi.
Vatandaşlar tarafından vapur seferlerinin ne kadar olduğu ise merak ediliyor.
VAPUR SEFERLERİ NE KADAR OLDU 2025?
UKOME toplantısının ardından kabul edilen zam oranında vapur seferleri de arttı.
20 Ocak 2025 tarihinden itibaren İstanbul'daki vapur seferlerinin ücretleri şöyle olacak:
- Üsküdar-Eminönü: 34,20 TL
- Kadıköy-Eminönü: 38,11 TL
- Kadıköy-Beşiktaş: 38,11 TL
- Bostancı-Adalar: 100,45 TL
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR 2025?
İstanbul'da toplu taşıma ücretleri yüzde 35 zam ile birlikte artık şöyle oldu:
- Tam bilet: 20 TL
- Öğrenci: 9.76 TL
- Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL
- Öğrenci abonman: 282,5 TL
- Tam abonman: 1569 TL
- Metrobüs - Tam: 29,68 TL
- Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL
- Metrobüs - Öğrenci: 9,76 TL