Vedat Milor tuttuğu takımı açıkladı! 'İnanılmaz kayrılıyor' 

07 Ocak 2025 23:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:11

Trendyol Süper Lig'de kimin şampiyon olacağına ilişkin soruya cevap veren yemek eleştirmeni Vedat Milor, "Adını söyleyemeyeceğim bir takım inanılmaz kayrılıyor. İnanılmaz bir güçleri var hem basında hem Federasyonda" dedi. Milor, "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar bu sene o yüzden korkuyorum" diyerek tuttuğu takımın da sarı-kırmızılı camia olduğunu belirtti.

Vedat Milor neden görüntülenmek istemediğini açıkladı! El titremesi rahatsızlığıyla ilgili konuştu: Ünlü gurme parkinson mu?

Vedat Milor neden görüntülenmek istemediğini açıkladı! El titremesi rahatsızlığıyla ilgili konuştu: Ünlü gurme parkinson mu?

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ekol TV canlı yayınında Türkiye'deki futbol iklimi ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milor, Trendyol Süper Lig​ 2024-2025 sezonu şampiyonu kim olacak sorusunu 'kayrılan takım var' diyerek yanıtladı.

"KAYRILAN BİR TAKIM VAR"

Süper Lig'de 'ayrıcalıklı' bir takım olduğunu belirten ve takımın adını vermeyen Milor, "Adını söyleyemeyeceğim bir takım inanılmaz kayrılıyor. İnanılmaz bir güçleri var hem basında hem federasyonda" dedi.

"GALATASARAY DOĞRANIYOR"

Hakemlerin Galatasaray'a karşı cephe aldığını öne süren Milor "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar bu sene o yüzden korkuyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN MİLOR'A TEPKİ!

'Ayrıcalıklı takım' olarak Fenerbahçe'yi kastettiğini öne süren sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden Milor'e yüklendi. Bir programında maklubeyi tadan ünlü gurmeni görüntülerini Milor'un videosunun altında yorum olarak ekleyen taraftarlar 'FETÖ yemeğini güzellemiş' yorumunda bulundu.