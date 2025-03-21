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Veli İzin Dilekçesi Nedir ve Nasıl Yazılır? 2025 Veli İzin Dilekçesi Örneği

Öğrencilerin okuldan belirli bir süre izin alabilmesi için veliler tarafından yazılan resmi belgeye veli izin dilekçesi denir. Veli izin dilekçesi nedir sorusuna verilecek en net yanıt, öğrencinin belirli bir sebeple okula devam edemeyeceğini belirten ve veli tarafından yazılan resmi bir izin talebi. Veli izin dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabı ise dilekçenin eksiksiz, net ve resmi bir üslupla yazılması gerektiğidir.

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Veli İzin Dilekçesi Nedir ve Nasıl Yazılır? 2025 Veli İzin Dilekçesi Örneği
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:07

Veliler, çeşitli nedenlerden dolayı çocuklarının belirli günlerde okula devam edemeyeceğini okul yönetimine bildirmek zorunda kalabilirler. Ancak bu dilekçenin kabul edilebilmesi için resmi bir formatta ve eksiksiz şekilde hazırlanması gerekir. Hastalık, ailevi sebepler, seyahat ya da özel durumlar gibi nedenlerle okuldan izin talep edilirken, dilekçenin içeriğinin doğru ve açıklayıcı olması gerekmekte.

VELİ İZİN DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Veli izin dilekçesi nasıl yazılır sorusuna cevap olarak, dilekçenin belirli bir resmi formatı takip etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. İşte bir veli izin dilekçesinde bulunması gereken temel unsurlar:

  1. Tarih: Dilekçenin hangi tarihte yazıldığı belirtilmelidir.
  2. Hitap Edilecek Makam: Okul müdürlüğüne veya ilgili öğretmene hitaben yazılmalıdır.
  3. Öğrenci ve Veli Bilgileri: Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası ve velinin adı, soyadı eksiksiz belirtilmelidir.
  4. İzin Sebebi: Öğrencinin neden izin alması gerektiği net bir şekilde yazılmalıdır. Sağlık sorunları, ailevi nedenler veya diğer geçerli sebepler açıklanmalıdır.
  5. İzin Tarihleri: Öğrencinin hangi günlerde devamsızlık yapacağı açıkça belirtilmelidir.
  6. Veli Onayı ve İmza: Dilekçeyi yazan velinin imzası eklenmelidir.

Bu unsurların eksiksiz olması, dilekçenin kabul edilmesini kolaylaştırır. Açıklamalar kısa ve net olmalıdır. Eksik ya da belirsiz ifadeler, dilekçenin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

VELİ İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tarih: [Dilekçenin yazıldığı tarih]

[Okul Adı] Müdürlüğü’ne

Ben, [Veli Ad Soyad], [Öğrenci Ad Soyad]’ın velisiyim. Çocuğum, [Öğrenci Sınıfı ve Numarası], [İzin Talep Edilen Tarihler] arasında [İzin Nedeni] sebebiyle okula devam edemeyecektir.

Bu nedenle, belirtilen tarihlerde izinli sayılmasını arz ederim.

Saygılarımla,
[Veli Ad Soyad]
[İmza]

VELİ İZİN DİLEKÇESİ HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

Veli izin dilekçesi, aşağıdaki durumlarda yazılabilir:

  • Sağlık sorunları: Öğrencinin hastalanması veya doktora gitmesi gerektiğinde.
  • Ailevi nedenler: Seyahat, özel etkinlikler veya ailevi acil durumlar nedeniyle.
  • Resmi işlemler: Pasaport, vize veya kimlik işlemleri gibi zorunlu durumlar.
  • Özel sebepler: Velinin uygun gördüğü diğer durumlar için okuldan izin alınması gerektiğinde.

Öğrencinin okula düzenli devam etmesi önemli olsa da, bazı durumlarda velinin onayı ile kısa süreli devamsızlıklar yapılabilir. Ancak, uzun süreli devamsızlıklarda okul yönetiminin belirlediği kurallar dikkate alınmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Veli izin dilekçesine ne yazılır?
Öğrencinin adı, sınıfı, izin tarihleri ve izin sebebi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca velinin adı, soyadı ve imzası eklenmeli.
Dilekçede izin nasıl yazılır?
Yetkili makama hitaben yazılmalı, izin tarihleri ve nedeni açıkça belirtilmeli.
Okuldan veli izni nasıl alınır?
Veliler, yazılı bir dilekçe ile okul yönetimine başvurmalıdır. Bazı durumlarda telefonla veya e-posta ile bilgilendirme de yapılabilir.
Veli izin dilekçesi devamsızlık sayılır mı?
Evet, ancak velinin izin dilekçesi verdiği devamsızlıklar belirli durumlarda mazur görülebilir. Okul yönetimi, dilekçenin geçerliliğine karar verir.
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