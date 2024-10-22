Venom 3'ün Türkiye'de ne zaman çıkacağı açıklandı
Tom Hardy'nin başrolde yer aldığı Venom: The Last Dance (Venom 3) filminin Türkiye'de ne zaman çıkacağı gündem oldu. Film ABD'de 24 Ekim tarihinde vizyona girecek.
Dünya genelinde ilk iki filmiyle 1,,36 milyar dolar hasılat elde eden Venom serisinin üçüncü filmi "Venom: The Last Dance (Son Dans)" vizyona girmeye hazırlanıyor.
Vizyon tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Venom 3 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
VENOM 3 NE ZAMAN ÇIKACAK TÜRKİYE'DE?
Sony Pictures tarafından açıklanan bilgilere göre Venom 3 filmi ABD'de 24 Ekim tarihinde vizyona girecek.
Türkiye'de ise film 25 Ekim'de sinemalarda gösterilmeye başlanacak.
Tom Hardy'nin oynadığı ilk Venom filmi 5 Ekim 2018 yılında vizyona girmişti.
İkinci film ise 3 yıl sonra 1 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmıştı.
VENOM 3 OYUNCULARI KİMLER?
Venom 3'ün oyuncuları arasında Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Stephen Graham, Rhys Ifans, Chiwetel Ejiofor, Cristo Fernandex, Clark Backo, Hala Finley, Peggy Lu, Brooke Carter, Ivo Nandi, Otis Winston ve Dash McCloud gibi isimler yer alıyor.
Venom 3'ün senaryosunu filmde başrol olarak oynayan Tom Hardy ve yönetmen Kelly Marcel yazıyor.