Venom'ın Tom Hardy'si Yusuf Dikeç hayranı çıktı! Sosyal medya paylaşımı rekor kırdı

07 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:50

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Olimpiyatlarda bir eli cepte yaptığı atışla fenomene dönüşen Yusuf Dikeç’in ikonik pozu sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Musk ayrıca dün Yusuf Dikeç ile ilgili yapay zekâyla hazırlanmış video daha paylaştı.

Olimpiyatlarda yaptığı ‘havalı’ atış sonrası elindeki tabancanın içeceğe dönüştüğü video dün akşam saatleri itibarıyla 83 milyon kez görüntülendi.

Dikeç’in kendi ikonik pozuyla altın madalya sevincini yaşayan Duplantis’i tebrik ettiği paylaşımı ise 5 milyona yakın kullanıcı görüntülendi.

ÜNLÜ OYUNCU TOM HARDY'DEN 'EFSANE' YORUMU

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i madalyasıyla Instagram hesabında paylaşarak, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Efsane' yorumunda bulundu.