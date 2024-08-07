Venom'ın Tom Hardy'si Yusuf Dikeç hayranı çıktı! Sosyal medya paylaşımı rekor kırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:50
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebindeki pozuyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'e dünyaca tanınan ünlü isimlerden ilgi yağmaya devam ediyor. Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın ardından bir paylaşım da Venom filminin baş karakteri Tom Hardy'si Dikeç'i Instagram hikayesinde paylaştı.
Olimpiyatlarda bir eli cepte yaptığı atışla fenomene dönüşen Yusuf Dikeç’in ikonik pozu sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Musk ayrıca dün Yusuf Dikeç ile ilgili yapay zekâyla hazırlanmış video daha paylaştı.
Olimpiyatlarda yaptığı ‘havalı’ atış sonrası elindeki tabancanın içeceğe dönüştüğü video dün akşam saatleri itibarıyla 83 milyon kez görüntülendi.
Dikeç’in kendi ikonik pozuyla altın madalya sevincini yaşayan Duplantis’i tebrik ettiği paylaşımı ise 5 milyona yakın kullanıcı görüntülendi.
ÜNLÜ OYUNCU TOM HARDY'DEN 'EFSANE' YORUMU
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i madalyasıyla Instagram hesabında paylaşarak, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Efsane' yorumunda bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com