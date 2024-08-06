Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:06
Yusuf Dikeç&#039;ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebindeki pozuyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var. Dikeç'in X hesabından Elon Musk ile mesajlaşması büyük ses getirdi. Başarılı sporcunun, Musk'ı İstanbul'a davet ettiği mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü.

Hesabını açtıktan 3 gün sonra 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını, 26 milyon kullanıcı görüntüledi.

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü - 1. Resim

MUSK DİKEÇ'İ TAKİBE ALDI 

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.

Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENME ALDI 

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti.

X hesabını henüz 3 gün önce açmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...