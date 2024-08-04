Yusuf Dikeç elleri cebinde, Elon Musk'a meydan okudu: Bunu İstanbul'da konuşalım mı?

04 Ağustos 2024 22:58 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 23:11

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'a mesaj attı.

Atıcılık alanında diğer sporcuların yaptığı gibi lens, göz ve kulak koruması gibi ekipman kullanmayarak eli cebinde duruşuyla dünyanın ilgisini çeken Dikeç, insansı robot alanındaki iddialı çalışmalarıyla da bilinen Musk'a robotların eli cebinde madalya kazanıp kazanamayacağını sordu.

"İSTANBUL'DA KONUŞMAYA NE DERSİN?"

Dikeç hesabından Musk'ı etiketleyerek şu iletiyi yazdı:

"Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri cebindeyken Olimpiyatlarda madalya kazanabilir mi? Bunu kıtaları birleştiren, kültür başkenti İstanbul'da konuşmaya ne dersin?"

ELON MUSK ROBOT ÇALIŞMALARINI İLERLETİYOR

Elon Musk önümüzdeki yıl için insansı robotların üretimde kullanıma geçeceğini geçtiğimiz ay şu mesajıyla duyurmuştu: "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz."

Musk ürettiği robotların insanların yapabileceği görevleri yapmasıyla iş gücü maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

JAPONYA'DA FENOMEN OLDU

Milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da fenomen haline geldi. “Masrafsız amca” olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.