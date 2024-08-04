Yusuf Dikeç sosyal medyaya giriş yaptı! X’ten ‘hoş geldin’ paylaşımı

04 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:48

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rakiplerine göre tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan atış yapan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, tüm dünyada gündem oldu.

Adına X'te pek çok sahte hesap açılan Yusuf Dikeç, sonunda resmi hesabını açtı. “Merhaba X” paylaşımı yapan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'e, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu anında cevap verdi.

X’in resmi hesabı, Dikeç’in paylaşımını alıntılayarak, atıcının olimpiyatlarda “kendisi gibi davrandığını” belirtti ve “X’e hoş geldin” dedi. Yapılan bu paylaşım dokuz milyondan fazla görüntülenme aldı.

ADINA PEŞ ÇOK SAHTE HESAP AÇILMIŞTI

Fenomen atıcının X’ten önce sadece Instagram hesabı bulunuyordu. Olimpiyat başarısının ardından X’te Dikeç’in adını kullanan çok sayıda sahte hesap türedi.