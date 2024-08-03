Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde ve rahat tavırlarıyla dünyada gündem olan havalı tabancı kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in annesi ilk kez konuştu. Memleketi Kahramanmaraş'ta büyük sevinç yaşandığını belirten anne Dikeç, "Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, oğlumla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Paris Olimpiyatları'na Yusuf Dikeç damga vurdu.
Havalı tabancı kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in karşılaşma sırasındaki rahat tavırlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturan sporcunun annesi Hanife Dikeç, oğlunun madalya aldığını öğrendiğindeki duygularını ilk kez anlattı.
YAŞADIĞI MUTLULUĞU ANLATTI
Anne Hanife Dikeç, oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım.
Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum." diye konuştu.
"GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldük." ifadelerini kullandı.
Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım.
İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz." diye konuştu.
Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat" biri olduğunu sözlerine ekledi.
YUSUF DİKEÇ'İN ADINI TAŞIYAN POLİGON YAPTIRILACAK
Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.
Kahraman ve başarılı bir evlat yetiştiren Hanife Dikeç'in elini öpmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Selim Cüce, şöyle devam etti:
"Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in o duruşu bizim için çok önemliydi. Biz kendisiyle gurur duyduk. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti.
Allah böyle sporcularımızın sayısını arttırsın. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız. Onun adını burada yaşatacağız."