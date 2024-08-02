Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç'in viral olan atış pozunu yapay zeka yeniden oluşturdu

02 Ağustos 2024 17:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:56

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç, "10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Mücadelesi" kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Dikeç'in atış esnasında hiçbir ekipman kullanmaması ve rahat tavırları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YUSUF DİKEÇ RÜZGARI

Yusuf Dikeç'in atış sırasında gösterdiği rahat tavırlar izleyiciler tarafından hemen fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, özellikle X platformunda (eski adıyla Twitter) 330 binden fazla paylaşım alarak viral oldu.

Kullanıcılar, Dikeç'in bu ikonik pozunu dünyaca ünlü Red Dead Redemption 2, Hitman ve Tekken gibi popüler video oyunlarına uyarlayarak eğlenceli içerikler üretti. Ayrıca poz sosyal medya meemlerinde, hatta kahve köpüklerinde bile kullanılarak günlük hayatın bir parçası haline geldi.

CHATGPT'NİN DALL-E UYGULAMASI YUSUF DİKEÇ ATIŞ POZUNU YENİDEN OLUŞTURDU

Yusuf Dikeç'in bu ikonik pozunu yeniden canlandırmak isteyenler için ise ChatGPT içindeki DALL-E görüntü oluşturma uygulaması devreye girmiş durumda.

Kullanıcılar bu yapay zeka uygulaması sayesinde Dikeç'in pozunu çeşitli şekillerde yeniden oluşturma imkanına sahip oldu. DALL-E, Dikeç'in pozunu birebir oluşturamasa da yazılan promptlar (istemler) aracılığıyla ona yakın görüntüleri kullanıcıların karşısına ç.

İşte yapay zeka tarafından oluşturulan Yusuf Dikeç atış görüntüleri...