VGM burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim tarihinde başladı

21 Ağustos 2024 14:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:14

TEV burs başvuru tarihleri ve şartları açıklandı! 2024-2025 aylık bursun ne kadar olduğu belli oldu

TEV burs başvuru tarihleri ve şartları açıklandı! 2024-2025 aylık bursun ne kadar olduğu belli oldu

Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine VGM tarafından karşılıksız olarak öğrencilere burs veriliyor.

Öğrenciler tarafından ise bu bursların başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvurularının 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Geçen sene VGM ortaöğretim burs başvuruları 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

VGM tarafından yükseköğretim burs başvuruları ise geçtiğimiz sene 20-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

VGM BURSU NE KADAR 2024?

2023-2024 eğitim öğretim yılında VGM tarafından ortaöğrenim eğitim yardım miktarı 750 TL olarak belirlenirken yükseköğrenim ise 1.250 TL olarak açıklanmıştı.

2024 yılının Ocak ayı itibariyle yükseköğrenim burs miktarı 2.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz güncel burs miktarları açıklanmadı.

Güncel burs miktarları açıklandığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK BURSU ALINIRSA VGM BURSU KESİLİR Mİ?

VGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) Burs alan yükseköğretim öğrencilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu kesilir.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."