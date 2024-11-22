VGM burs ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarı merak edildi

22 Kasım 2024 08:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu.

VGM, öğrenimine yüksekokullarda devam eden öğrencilere burs​ desteği verecek. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularını değerlendirme süreci sona erdi.

VGM BURS NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü​ tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak. Öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM yükseköğrenim bursları 2024 yılı Ocak ayından itibaren 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.

2025 yılında VGM burs ödeme miktarının ne kadar olacağı ise henüz belli olmadı.