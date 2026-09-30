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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:05

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

Vinicius Junior öldü iddiaları sonrası Vinicius Junior öldü mü ne oldu konusu gündem oldu. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında Brezilya'daki forumlar ve TikTok hesaplarında yayılan iddialar gündem oldu. 2026 Dünya Kupası sonrasında Vinicius Junior’ınöldürüldüğü ve reklam anlaşmalarının sürdürülebilmesi için yerine dublör getirildiği öne sürülürken, iddialara futbolcunun görünümündeki değişiklikler ve dövmeleriyle ilgili sosyal medya paylaşımları da gerekçe olarak gösterildi. Vinicius Junior öldü mü? İşte Vinicius Junior olayı ile ilgili ayrıntılar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:05

'in Brezilyalı yıldızı , bu kez futbol sahasındaki performansından farklı bir konuyla gündeme geldi. 'da sosyal medya ve internet forumlarında yayılan bazı paylaşımlarda futbolcunun sonrasında değiştirildiği ileri sürülürken, konu İspanyol basınına da taşındı. Vinicius Junior öldü mü, kaçırıldı mı? Detaylar…

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

VİNİCİUS JUNİOR NE OLDU, OLAYI NE?

Vinicius Junior'ın öldüğü yönündeki iddialar özellikle 2026 yılının eylül ayında Brezilya'daki internet forumları, TikTok hesapları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yayılmaya başladı. Teoriyi savunan bazı kullanıcılar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Vinicius Junior'ın ortadan kaybolduğunu ve reklam anlaşmalarının devam etmesi amacıyla kendisine benzeyen başka bir kişinin kullanıldığını öne sürdü.

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

Komplo teorisinin sosyal medyada yayılmasında futbolcunun görünümüne ilişkin paylaşımlar da etkili oldu. Vinicius Junior'ın yüzündeki değişiklikler, yüz harmonizasyonu ve estetik işlemlerle ilgili iddialar ile sakal nakli gibi prosedürlere ilişkin paylaşımlar teoriyi savunan kişiler tarafından gündeme getirildi. Ayrıca Brezilya Milli Takımı ile Real Madrid formasıyla çekilen fotoğraflar karşılaştırılarak futbolcunun uyluk bölgesindeki dövmelerin bazı görüntülerde farklı veya görünmez olduğu ileri sürüldü.

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

Teorinin daha uç versiyonlarında ise CIA, Rothschild ailesi, “elitler”, uzaylılar ve klonlama gibi unsurlar da iddialara dahil edildi. Bazı paylaşımlarda Vinicius Junior'ın Dünya Kupası sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldığı ileri sürülürken, bu söylem Brezilyalı bir medyumun Dünya Kupası döneminde futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırılacağı yönündeki sözleriyle ilişkilendirildi. İspanyol spor gazetesi Marca ve diğer uluslararası basın organlarında konu, herhangi bir somut kanıta dayanmayan sıra dışı bir komplo teorisi olarak ele alındı.

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

VİNİCİUS JUNİOR ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Vinicius Junior hakkında sosyal medyada yayılan “öldürüldü, yerine dublör getirildi” iddiasını destekleyen herhangi bir resmi kaynak, kulüp açıklaması, aile beyanı, polis kaydı veya güvenilir haber bulunmuyor. Futbolcunun 29 Eylül 2026'da Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmada forma giydiği ve Brezilya'nın 4-2 kazandığı maçta gol attığı bilgisi de paylaşılan iddiaların aksine kariyerine devam ettiğini gösteren gelişmeler arasında yer alıyor.

Vinicius JR öldü mü, yaşıyor mu? Öldürüldü iddiaları gündem oldu

Vinicius Junior'ın Real Madrid kariyeri de devam ediyor. Real Madrid, 2026 yılının ağustos ayında Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatıldığını resmi olarak duyururken, futbolcunun çevresi ve kulüp yönetimi internette yayılan söylentilere karşı herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

İnternette yayılan komplo teorisinin dayanakları arasında Vinicius Junior'ın yüzündeki ve fiziksel görünümündeki değişiklikler ile bacak ve uyluk bölgesindeki dövmelerle ilgili fotoğraf karşılaştırmaları yer aldı. Bazı kullanıcılar farklı dönemlere ait görüntüler üzerinden futbolcunun aynı kişi olmadığını ileri sürse de bu paylaşımlar, Vinicius Junior'ın öldürüldüğü veya yerine başka bir kişinin getirildiği yönünde güvenilir bir kanıt oluşturmamakta.

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#real madrid
#Brezilya
#vinicius junior
#Dünya Kupası
#Marca
#Aktüel
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