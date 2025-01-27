Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:17

Öztüre Holding iştiraki olan Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Sürecin duyulması ardından halka arz detayları ve hisse değeri en çok araştırılanlar arasına girdi.