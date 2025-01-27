Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu
Öztüre Holding iştiraki olan Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Sürecin duyulması ardından halka arz detayları ve hisse değeri en çok araştırılanlar arasına girdi.
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla Borsa İstanbul'da halka arz edilecek.
VİŞNE MADENCİLİK HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Şirket 3,4 ve 5 Şubat 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcıların karşısına çıkacak.
Halka arz kapsamında, 17 milyon Türk Lirası nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 7 milyon Türk Lirası nominal değerli kısmı ortak satışı olmak üzere toplamda 24 milyon Türk Lirası nominal değerli pay satışa sunulacak.
VİŞNE MADENCİLİK HİSSE NE KADAR?
Bu işlemle halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin Türk Lirası’na ulaşması bekleniyor.
Şirket sermayesinin yüzde 20,51’i halka açılacak.
Vişne Madencilik halka arzında, pay başına fiyat 37,44 Türk Lirası olarak belirlendi.