Borsada 2 şirket talep toplayacak! Halka arz tarihleri belli oldu

26 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:17

2025 yılında üç şirket halka arz edildi. Halka arzlara katılan yatırımcı sayısı 1,21 milyon oldu. Toplam hasılat ise 8,35 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsaya iki yeni şirket daha geliyor. Birleşim Grup Enerji 28-29-30 Ocak tarihlerinde, Seranit halka arzı ise, 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2025 yılına ait halka arz verilerini 26 Ocak’ta güncelledi. Üç şirketin halka arzı tamamlandı. Gözler ise yeni halka arzlara çevrildi. 2 yeni şirketin talep toplama tarihleri belli oldu. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ HALKA ARZI BAŞLIYOR Birleşim Grup Enerji 28-29-30 Ocak tarihlerinde halka arz olacak. Birleşim Grup Enerji'nin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,14 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL, açıklık oranı yüzde 20,02 olacak. SERANİT HALKA ARZI 27-28-29 OCAK TARİHLERİNDE Seranit halka arzında 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu "SERNT" olarak belirlendi. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekletirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Satış sonrası halka açıklık oranı %35,01 olacak. İlgili Haberler Birleşim Grup halka arz talep toplama tarihi ve hisse fiyatı