Birleşim Grup halka arz talep toplama tarihi ve hisse fiyatı

24 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:03

SPK Birleşim Grup halka arzının başvurusunu onayladı. Binlerce yatırımcıyı sevindiren haber sonrasında Birleşim Grup katılım endeksine uygunluk durumu ve talep toplayacağı tarih merak edildi.

Vişne Madencilik halka arz katılım endeksine uygun mu?

Vişne Madencilik halka arz katılım endeksine uygun mu?

Destek Finans halka arz talep toplama tarihi belli oldu

Destek Finans halka arz talep toplama tarihi belli oldu

Sermaye Piyasa Kurulu​, bu hafta yeni hisselerin başvurularını onayladı. Onay sonrasında yatırımcıların dikkatini çeken Birleşim Grup hissesinin fon kullanım yerleri belli oldu.

BİRLEŞİM GRUP HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmazken kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Hisse​ kodu de netleşmeyen Birleşim Grup, fon kullanım alanları şöyle:

%35-45 Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması.

%20-25 İnorganik bütümenin finansmanı.

%15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı.

%5-15 Yenileme yatırımaları.

%5-15 İşletme sermayesi

BİRLEŞİM GRUP HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Eşit dağıtım yapacak olan hisse 12,14 TL'den satışa çıkarken hisse kodu henüz netleşmedi. İnfo Yatırım​ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.