Destek Finans halka arz talep toplama tarihi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:27

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. SPK 3 hissenin başvurusunu onayladı. Buna göre Destek Finans, DSTKF koduyla 46,98 TL'den satışa çıkacak.

SPK Destek Finans halka arzının başvurusunu onayladı. Yatırımcılar talep toplama tarihini ve hisse fiyatının açıklanmasını bekliyordu. DESTEK FİNANS HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin talep toplama tarihi 29-30-31 Ocak olarak belirlendi. Süreç sonrasında borsada işlem göreceği tarih duyurulacak. Hisse kodu DSTKF olurken Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacağı belli oldu. DESTEK FİNANS HİSSE FİYATI Destek Finans Faktoring A.Ş., 46,98 TL'den satışa DSTKF koduyla çıkacak. Yıldız Pazar'da yer alacak olan hisse Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılacak. DESTEK FİNANS KAÇ LOT VERİR? Hissenin lot miktarı sonuçlarının ardından netleşecek. KAP'ta yer alacak açıklama sonrasında lot miktarı belli olurken olası miktar şöyle: 300 Bin katılım ~ 111 Lot (5214 TL) 700 Bin katılım ~ 48 Lot (2255 TL) 1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (1409 TL) 1.5 Milyon katılım ~ 22 Lot (1033 TL) 1.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (845 TL) 2.3 Milyon katılım ~ 14 Lot (657 TL) 2.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (563 TL) 3.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (516 TL) İlgili Haberler Dünya Varlık halka arz hangi bankalarda var yatırımcının gündeminde Akfen İnşaat halka arz işlem göreceği tarih netleşti