Vişne Madencilik halka arz katılım endeksine uygun mu?

24 Ocak 2025 15:29 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:56

Sermaye Piyasa Kurulu Vişne Madencilik halka arzının başvurusunu onayladı. Yatırımcılar bulunduğu bankaları ve talep toplama tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Vişne Madencilik yer aldı. SPK tarafından başvurusunun onaylanması üzerine katılım endeksine uygunluk durumu da gündeme geldi.

VİŞNE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluk durumun henüz belli olmadı. Kısa süre içerisinde talep toplama tarihi ve katılım endeksine uygunluğu belli olacak. Fonun kullanım yerleri şöyle:

%40-45 Çelemli fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı.

%5-10 Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulması.

%20-25 Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj tesisi.

%25-35 Narlı fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu.

TALEP TOPLAMA TARİHİ VE HİSSE KODU

Talep toplama tarihleri belli olmayan Vişne Madencilik, 37,44 TL'den işlem görecek.