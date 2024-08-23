Valorant'ta yeni ajanın 26-27 Mart tarihlerinde geleceği iddia edildi

23 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:57

VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss tanıtıldı, 12 Haziran tarihinde oyuna eklenecek

VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss tanıtıldı, 12 Haziran tarihinde oyuna eklenecek

Valorant, Xbox ve PlayStation 5'e geliyor: Tarih belli oldu

Valorant, Xbox ve PlayStation 5'e geliyor: Tarih belli oldu

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant'a belirli aralıklarla yeni ajanlar (karakterler) ekleniyor.

Ancak kısım güncellenmesinde ekleneceği düşünülen yeni ajan hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Ajanla ilgili bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle oyuncular sosyal medyada ertelendiğini iddia etti.

Oyuncular tarafından Valorant'ta yeni ajanın ne zaman geleceği merak ediliyor.

VALORANT YENİ AJAN ERTELENDİ Mİ?

Valorant'ta kısım güncellemesinin yakınlaşmasına rağmen yeni ajanın bilgilerinin paylaşmaması ertelendiği iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medyada oyuncular tarafından gündeme getirilen iddialar hakkında Riot Games bir açıklama yapmadı.

VALORANT YENİ AJAN NE ZAMAN GELECEK?

Valorant'ta yeni ajanın tanıtımlarının 14-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Champions Tour 2024: Master Madrid turnuvasında yapılacağı tahmin ediliyor.

Yeni ajanın ise oyuna 26-27 Mart tarihlerinde eklenmesi bekleniyor.