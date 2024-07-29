Voleybol maçında toplam 5 set oynanırken, takım üst üste 3 set kazanırsa maç biter

29 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:46

File ile ikiye bölünen oyun alanı üzerinde 6 kişilik takımlar ile oynanan voleybol karşılaşmaları yakından takip ediliyor. Eller ve kollarla vurarak file üzerinden karşı tarafında oyun kısmına top göndermeyi amaçlayan sporda kaç set olduğu ve kaç dakika sürdüğü araştırılıyor.

VOLEYBOL MAÇI KAÇ SET OYNANIYOR?

Bir karşılaşma toplamda 5 setten oluşurken ilk dört sette amaç, en az iki fark ile 25 puana ulaşmak olurken son sette hedef yine en az 2 farkla 15 puana ulaşmak.

Takımın üst üste 3 set kazanması halinde maç biter.

Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanırken 24-25 olduğu zaman set 2 sayı fark oluşturana kadar devam eder.

3 set alan takım maçı kazanırken 2-2'lik olması halinde beşinci set oynanır. Beşinci sette 2 sayı farkı kuralı olurken 15 sayı üzerinden oynanıyor.

VOLEYBOL MAÇINDA OYUNCU VE YERLERİ

Karşılaşmalarda Pasör, Pasör Çaprazı, Smaçör, Orta Oyuncu ve Libero yer alıyor. Oyunun başlamasından önce başhakem kura atışı yapıyor. Böylece saha ve ilk servisi atacak kişi belirleniyor.

Kurayı kazanan takım ya servis kullanır ya da sahayı seçer.