Volkan Öskiper Yaounde Büyükelçiliğine atandı

29 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:46

Gürsel Dönmez Viyana Büyükelçisi olarak görevlendirildi

Gürsel Dönmez Viyana Büyükelçisi olarak görevlendirildi

Ayşe Hilal Sayan Koytak Manama Büyükelçisi olarak görevlendirildi

Ayşe Hilal Sayan Koytak Manama Büyükelçisi olarak görevlendirildi

İrfan Neziroğlu İslamabad Büyükelçisi olarak görevlendirildi

İrfan Neziroğlu İslamabad Büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı duyuruyla Türkiye’nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevleri bildirildi.

YAOUNDE BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Bakan Fidan’ın yaptığı bildiriyle birlikte Yaounde (Kamerun) Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

VOLKAN ÖSKİPER KİMDİR?

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Volkan Öskiper, aynı yıl Dışişleri Bakanlığında kariyerine başlayarak Avusturya ve Kazakistan Büyükelçiliklerinde görev yaptı.

Büyükelçilik görevinin ardından Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünde görev alan Öskiper, Cenevre’deki BM Ofisi’nde Müsteşar olarak çalıştı.

2012 yılında iki sene boyunca AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Daire Başkanlığı görevini üstlenen Volkan Öskiper, sonrasında NATO Savunma Müsteşarı olarak atandı.

2018-2019 yılları arasında Azerbaycan Büyükelçiliğinde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapan Öskiper, iki yıl sonra NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.