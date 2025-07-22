Vücut ağrılarınızı yedikleriniz tetikliyor olabilir?

Hastalıkların önemli bir bölümünün özellikle de eklem ve kas hastalıklarının beslenme ile ilişkisi olduğu biliniyor.

Peki, eklem ve kas ağrılarını azaltmak için nasıl beslenmeli ve nelere dikkat etmeliyiz?

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, eklemi oluşturan bağ dokuları, tendon yapıları ve kıkırdak dokularının beslenmeden doğrudan etkilendiğini dile getirdi.

HANGİ YİYECEKLER AĞRILARA NEDEN OLUR?

Özellikle ülkemizde çok tercih edilen tütsülenmiş ya da kızartılmış gıdalardan kaçınmak gerektiğini belirten Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, “Gluten içeren yiyecekler, bazı bitkisel yağlar, şeker ilaveli gıdalar, işlenmiş gıdalar, yüksek tuzlu yiyecekler ve alkol eklem sağlığını bozmaktadır" diye konuştu.

Uzman doktor eklem ve kas yapıların sağlığında ince ve kalın bağırsak florasının büyük rolü olduğunu belirtti.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eklemlerdeki kireçlenmede bağırsak sağlığının rolü olabileceğini kaydeden Bağçacı, Akdeniz tipi beslenmenin vücut için daha faydalı olacağının altını çizdi.

Bu kapsamda sarımsak, ıspanak, balık, zencefil, brokoli, zeytinyağı, üzüm ve avokado gibi besinler eklemler için yararlı olduğu bilinen gıdalardır.

Doğru ve dengeli beslenme, vücuttaki iltihapları azaltarak, kas ve eklem ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.