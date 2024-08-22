22 Ağustos 2024 13:30 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:07

Galatasaray ile Young Boys 21 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off mücadeleleri kapsamında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada yaşanan elle oynama sonucunda verilen penaltı kararı sosyal medyada taraftarlar tarafından tartışılmaya başlandı.

Taraftarlar "Vücuttan seken top ele çarparsa penaltı olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

VÜCUTTAN SEKEN TOP ELE ÇARPARSA PENALTI OLUR MU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan IFAB Oyun Kuralları kılavuzunda yer alan bilgilere göre vücuttan seken top kasti bir şekilde ele çarparsa penaltı olur.

Konuyla ilgili yayımlanan belgede "Topu elle tutmak" adlı başlıkta yer alan bilgiler ise şöyle:

"Eğer bir oyuncu aşağıdaki ihlalleri yaparsa:

elini/kolunu topa doğru hareket ettirmek de dahil olmak üzere topa bilerek eli/kolu ile dokunursa

Top eline/koluna temas ettikten sonra topun hakimiyetini/kontrolünü sağlarsa ve daha sonra:

rakip takımın kalesine gol atarsa

bir gol atma fırsatı oluşturursa

kazara da olsa rakip takımın kalesine doğrudan eli/kolu ile gol atarsa, kaleci tarafından yapılması da dahil olmak üzere

Eğer oyuncu aşağıdakileri yaparsa, bu durum genellikle ihlal teşkil eder:

oyuncu topa eli/kolu ile dokunduğunda:

el/kol oyuncunun vücudunu doğal olmayan şekilde büyüttüyse

el/kol seviyesi omuz seviyesinin üstündeyse/aşıyorsa (oyuncu bilerek topla oynadıktan sonra top eline/koluna dokunmadıkça)

Eğer top oyuncuya yakın olan başka bir oyuncunun kafası veya vücudu (ayağı da dahil) yoluyla doğrudan oyuncunun eline/koluna temas etse bile, yukarıdaki ihlaller uygulanacaktır.

Yukarıdaki ihlaller haricinde, eğer top bir oyuncunun eline/koluna aşağıdaki durumlarda temas ederse bu durum genellikle bir ihlal teşkil etmez

oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse

oyuncuya yakın olman başka bir oyuncunun kfasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse

eğer el/kol vücuda yakınsa ve vücudu doğal olmayan bir şekilde büyütmüyor ise

bir oyuncu düştüğünde ve el/kol düşerken vücudu desteklemek için vücut ile zemin arasına girerse vücuttan yana doğru ya da dikey olarak uzatılmaması/genişletilmemesi koşuluyla

Kaleci kendi ceza sahası dışında elle oynama konusunda diğer oyunculara aynı kısıtlamalara sahiptir. Eğer bir kaleci kendi ceza sahası içerisinde elle oynama izni olmadığı halde topu elle oynarsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir ancak disiplin cezası uygulanmaz."