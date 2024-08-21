Galatasaray, Young Boys'a 3-2 kaybetti! Şampiyonlar Ligi bileti İstanbul'a kaldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 geriden gelerek 2-2 yaptığı maçta şanssız bir penaltı kararı ile 3-2 kaybetti. Turun rövanş maçı 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys ile deplasmanda karşılaştı.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maça ev sahibi takım Young Boys hızlı başlayarak 3. dakikada Monteiro'nun ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. 45+4. dakikada ise sahneye tekrar çıkan Monteiro kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Young Boys'un devre arasına 2-0 önde gitmesini sağladı.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, 66. dakikada Batshuayi'nin oyuna girmesiyle birlikte 67 ve 72. dakikalarda Belçikalı forvetinden bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
84. dakikada Abdülkerim Bardakçı kırmızı kartla oyun dışı kalırken ev sahibi takım kazandı penaltı atışını Ugrinic ile gole çevirdi. Skor 3-2'ye geldi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray tur biletini İstanbul'daki maça bıraktı.
MUSLERA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera oyuna devam edemedi. İlk yarıda sakatlanan kaleci Muslera, ikinci yarının başında oyundan çıkarak yerini yedek kaleci Günay Güvenç'e bıraktı.
Öte yandan Young Boys kalecisi Von Ballmoos da 32. dakikada sakatlık sebebiyle yerini yedek kaleci Keller'e bıraktı.
BATSHUAYİ SAHNEYE ÇIKTI!
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batsuayi'nin oyuna 66. dakikasında girmesiyle hareketlenen Galatasaray, 67 ve 72. dakikalarla bulduğu gollerle skoru 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı.
ABDÜLKADİR BARDAKÇI KIZARDI
Galatasaray 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçta oyun üstünlüğünü koruyamadı ve etkili gelen Young Boys ataklarında 84. dakikada Abdülkerim Bardakçı ceza sahası içinde eline çarpan top VAR kararıyla birlikte önce penaltı kararı geldi. Sonra maçtaki ikinci sarı kartını gören Bardakçı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Böylelikle 27 Ağustos günü oynanacak rövanş maçında Abdülkerim Bardakçı kart cezalısı olması sebebiyle sahadaki yerini alamayacak.
RÖVANŞ İSTANBUL'DA
Eşleşmenin rövanş maçı İstanbul'da oynanacak. 27 Ağustos Salı günü Rams Park'ta Galatasaray tur biletini kovalayacak.