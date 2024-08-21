Mats Hummels'in yeni takımı belli oluyor!

21 Ağustos 2024 23:11 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:14

Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde

Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra yollarını ayıran ve transfer döneminde bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı belirleniyor.

MALLORCA BİR ADIM ÖNDE

Sky Sport'un haberine göre; La Liga takımı Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.

35 yaşındaki stoperle İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Haberde Alman stoperin önümüzdeki günlerde kararını vereceği vurgulanırken, Premier Lig ekibi Brigton'ın da futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.