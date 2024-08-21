Fenerbahçe'nin sözleşmesini fesh ettiği Joao Pedro, İtalyan kulüplerin radarında!

21 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:44

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün sözleşmesini fesh ederek yollarını ayırdığı Brezilyalı golcü futbolcu Joao Pedro, İtalyan ekiplerini peşine taktı.

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla beklenenin altında kalarak fazla süre bulamayan Joao Pedro ile geçtiğimiz gün sözleşmesi fesh edilerek yollar ayrılmıştı. Bonservisi elinde olan golcü futbolcuya birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

CAGLİARİ'DEN GELMİŞTİ

32 yaşındaki Brezilyalı forvet, 2022 yılı yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımı olan Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertli ekip, Joao Pedro için yaklaşık 4.5 milyon euro bonservis ücreti öderken geçen sene Brezilya Serie A kulübü Gremio'ya kiralanan yıldız futbolcu, kiralık anlaşması sona erdikten sonra Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayarak takımla yollarını ayırdı.

TALİPLER SIRADA

İtalyan basını Corriere'de yer alan habere göre; Salernitana, Hellas Verona ve Genoa gibi İtalyan kulüpleri, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Haberin detayında; Pedro'nun yıllık 1 milyon 400 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşme istediği ve bu isteğin şimdilik İtalyan kulüplerini düşündürdüğü ifade edildi.

CAGLİARİ KARİYERİ

8 sezon İtalyan kulüp Cagliari forması giyen Pedro, 271 maça çıkarken 86 gol attı 19 asist üretmişti. Bu performansı ile İtalya Serie A liginde ön plana çıkan Brezilyalı golcü futbolcu Fenerbahçe'ye gelmişti.

Sarı-lacivertli kulüpte ise 28 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu 5 kez fileleri sarsarken 1 gol pası verdi.