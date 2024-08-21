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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 19:14 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:22
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys&#039;a konuk oluyor! Muhtemel 11&#039;ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. Kritik mücadelenin tüm detayları tgrthaber.com'da

Galatasaray, Avrupa macerasına bu akşam başlıyor. Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı-kırmızılı takım İsviçre'nin Young Boys ekibi ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11

Young Boys: Keller, Athekame, Pfeiffer, Zoukrou, Conte, Niasse, Lauper, Males, Monteiro, Virginius, Itten

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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OKAN BURUK TRİBÜNDE

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys mücadelesinde saha kenarındaki yerinde olamayacak. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendikleri maçta yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti.

Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk, UEFA'nın verdiği 2 maçlık cezayı Young Boys ile oynanacak olan 2 maçta da çekerek cezasını tamamlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler - 2. Resim

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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