Fenerbahçe'den Arjantin'e çıkartma! Yönetim Boca Juniors futbolcusu Medina'yı istiyor!

21 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:35

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Mourinho'nun orta sahaya takviye istemesinin ardından çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yönetim Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için girişimlere başladığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı haberine göre, "Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı 8 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu ve revize edilmesini istedi. Pazarlıklar ve görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe yeni bir teklif daha yapacak." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Cristian Medina bu sezon forma giydiği Boca Juniors'ta 22 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asist üretti.