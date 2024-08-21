NBA'de forma giyen temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman'ın öğrencisi olacak!

21 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:29

EuroLeague takımı Panathinaikos takım koçu Ergin Ataman, transferde önemli bir hamleye yapmak üzere.

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, takımı Utah Jazz'dan alacağı cevaba göre Ataman'ın öğrencisi olabillir.

ANLAŞMA TAMAM

Yunan takımı, NBA'de son olarak Utah Jazz forması giyen 25 yaşındaki pivot Ömer Faruk Yurtseven ile prensip anlaşmasına vardı.

ZAMAN İSTEDİ

Panathinaikos ile sözlü olarak anlaşan milli basketbolcu, NBA'den gelebilecek fırsatları değerlendirebilmek adına kulüpten 2-3 günlük bir zaman istedi.

NBA'de şimdiye kadar Miami Heat ve Utah Jazz formaları ile 113 maça çıkan Ömer Faruk Yurtseven; 5.0 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları ile oynadı.