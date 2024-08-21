NBA'de forma giyen temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman'ın öğrencisi olacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:29
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, NBA ekibi Utah Jazz takımında forma giyen temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven'i transfer ediyor.
EuroLeague takımı Panathinaikos takım koçu Ergin Ataman, transferde önemli bir hamleye yapmak üzere.
Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, takımı Utah Jazz'dan alacağı cevaba göre Ataman'ın öğrencisi olabillir.
ANLAŞMA TAMAM
Yunan takımı, NBA'de son olarak Utah Jazz forması giyen 25 yaşındaki pivot Ömer Faruk Yurtseven ile prensip anlaşmasına vardı.
ZAMAN İSTEDİ
Panathinaikos ile sözlü olarak anlaşan milli basketbolcu, NBA'den gelebilecek fırsatları değerlendirebilmek adına kulüpten 2-3 günlük bir zaman istedi.
NBA'de şimdiye kadar Miami Heat ve Utah Jazz formaları ile 113 maça çıkan Ömer Faruk Yurtseven; 5.0 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
Kaynak: tgrthaber.com