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Almanların efsane kalecisi Manuel Neuer milli takımı bıraktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 18:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:12
Almanların efsane kalecisi Manuel Neuer milli takımı bıraktı!

Bayern Münih'in 38 yaşındaki başarılı file bekçisi Manuel Neuer aldığı önemli bir kararı açıkladı. Almanların yetiştirdiği en önemli kalecisi olan Neuer milli takımı bıraktığını duyurdu.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan başarılı eldiven Manuel Neuer, milli takıma veda ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Neuer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'dan sonra Manuel Neuer'de milli takımı bıraktı.

Manuel Neuer becomes FOURTH Germany player to retire from international football since Euro 2024 as Bayern Munich goalkeeper releases bombshell video | Goal.com

NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerinde 94 kez forma giyme başarısı gösterdi. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmaların 51'inde kalesini gole kapatırken toplam 118 gol yedi. Neuer, Almanya Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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