Almanların efsane kalecisi Manuel Neuer milli takımı bıraktı!

21 Ağustos 2024 18:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:12

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan başarılı eldiven Manuel Neuer, milli takıma veda ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Neuer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'dan sonra Manuel Neuer'de milli takımı bıraktı.

NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerinde 94 kez forma giyme başarısı gösterdi. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmaların 51'inde kalesini gole kapatırken toplam 118 gol yedi. Neuer, Almanya Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.