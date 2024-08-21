Atletico Madrid, Chelsea futbolcusu Conor Gallagher'ı transfer etti!
LaLiga ekibi Atletico Madrid, Chelsea forması giyen genç orta saha Conor Gallagher'ı renklerine bağladığını açıkladı. Madrid ekibi bu transfer için mavililer'e 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Atletico Madrid, Premier Lig takımı Chelsea'de forma giyen Conor Gallagher'ı renklerine bağladığını duyurdu. İspanyol ekibi bu transfer için kasasından 42 milyon euro çıkartırken 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Adı yaz transfer dönemi boyunca uzun bir süredir konuşulan Conor Gallagher'ın Chelsea'den Atletico Madrid'e transferi resmileşti. İspanyol kulüp, Gallagher'ı kadrosuna kattıklarını resmen duyurdu.
ANLAŞMA 5 YILLIK
Atletico Madrid transfere ilişkin yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Madrid ekibi Gallagher'in transferi için futbolcunun kulübü Chelsea'ye 42 milyon euro ödedi.
CHELSEA PERFORMANSI
Conor Gallagher, Chelsea forması altında 95 kez sahaya çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 asistlik performans kaydetti.