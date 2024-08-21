Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında konuştu! 'Aboubakar bilmecesi'

21 Ağustos 2024 22:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 21:56

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lugano ile karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesi Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİK"

İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak.

"SENTETİK ZEMİNE ALIŞKINIM"

İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak.

"MEYDAN OKUMA İYİ OLABİLİR"

Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor.