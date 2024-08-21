Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde

21 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:12

Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir başlangıç yaptı. Hayran kitlesi her platformda yüksek olan Süperstar, YouTube kanalı açtığını duyurdu.

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr forması giyen 39 yaşındaki Ronaldo, videolu sosyal medya platformu olan YouTube kanalı açtı. Instagram'da en yüksek takipçi sayısına sahip olan golcü futbolcu bu platforma giriş yapalı henüz 5 saat olmuşken 6 milyon abone sayısına ulaşması dikkat çekti.

Diğer sosyal medya platformlarında da aktif olan Cristiano Ronaldo'nun takipçi sayıları şu şekilde;

Instagram - 636 Milyon

Facebook - 170 Milyon

X - 112.5 Milyon

Youtube - 6 Milyon