Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:12
Dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo, Youtube kanalı açtı. Sosyal medyada yüksek hayran kitlesine sahip olan Portekizli golcü halihazırda Instagram'da 636 Milyon takipçi sayısıyla bu alanda rekora sahip.
Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir başlangıç yaptı. Hayran kitlesi her platformda yüksek olan Süperstar, YouTube kanalı açtığını duyurdu.
Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr forması giyen 39 yaşındaki Ronaldo, videolu sosyal medya platformu olan YouTube kanalı açtı. Instagram'da en yüksek takipçi sayısına sahip olan golcü futbolcu bu platforma giriş yapalı henüz 5 saat olmuşken 6 milyon abone sayısına ulaşması dikkat çekti.
Diğer sosyal medya platformlarında da aktif olan Cristiano Ronaldo'nun takipçi sayıları şu şekilde;
Instagram - 636 Milyon
Facebook - 170 Milyon
X - 112.5 Milyon
Youtube - 6 Milyon
Kaynak: tgrthaber.com