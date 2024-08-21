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Young Boys - Galatasaray maçı 11'ler açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:55
Young Boys - Galatasaray maçı 11&#039;ler açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. Maçın 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Avrupa macerasına bu akşam başlıyor. Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı-kırmızılı takım İsviçre'nin Young Boys ekibi ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi

Young Boys: Vol Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

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OKAN BURUK TRİBÜNDE

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys mücadelesinde saha kenarındaki yerinde olamayacak. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendikleri maçta yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti.

Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk, UEFA'nın verdiği 2 maçlık cezayı Young Boys ile oynanacak olan 2 maçta da çekerek cezasını tamamlayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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