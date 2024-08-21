Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Sakatlanarak maça devam edemedi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 23:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:24
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi playoff maçında Young Boys karşısında kötü bir haber geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlanması nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Oyuna Günay Güvenç girdi.
Galatasaray'a kötü haber geldi! Fernando Muslera sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Young Boys deplasmanında sahaya çıktı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılara bir şokta Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'dan geldi.
Sakatlanıp oyuna devam edemeyen Muslera devre arasında sahaya çıkamadı ve yerine yedek kaleci Günay Güvenç girdi.
Kaynak: tgrthaber.com