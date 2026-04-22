Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Waternet yeni arıtma çözümleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir suya dikkat çekmeye devam ediyor

Waternet, plastik tüketimini azaltan ve ev ile ofislerde sağlıklı, sürdürülebilir suya erişimi kolaylaştıran iki yeni ürününü tanıttı. Bej renk seçeneğiyle sunulan yeni arıtma cihazları sayesinde  Waternet, plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Waternet yeni arıtma çözümleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir suya dikkat çekmeye devam ediyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 13:08

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton plastik atık doğaya karışırken, içme suyunun önemli bir bölümü plastik ambalajlarla tüketiliyor. Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde Waternet, yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Ev ve ofis kullanımına uygun olarak geliştirilen yeni nesil çözümler, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmayı ve plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

Waternet yeni arıtma çözümleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir suya dikkat çekmeye devam ediyor

Bilgi Okunma süresi 52 saniyeye düşürüldü.
Waternet, mikroplastik endişelerinin arttığı bir dönemde, Türkiye'de ev ve ofis kullanımı için sağlıklı suya erişimi kolaylaştıran ve plastik tüketimini azaltan yeni nesil tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini kullanıcılarla buluşturdu.
Waternet, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmak ve plastik tüketimini azaltmak amacıyla yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye'de kullanıma sundu.
Yeni ürünler, tek kullanımlık plastik atığını azaltarak hem sağlıklı içme suyuna pratik erişim sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor.
Ters osmoz teknolojisi ile su zararlı maddelerden arındırılıyor, bakteri ve mikroorganizmalar etkisiz hale getiriliyor.
Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atık, 469 kilogram karbon salımı ve 6.048 litre su israfının önüne geçilebiliyor.
Bej renginde sunulan tezgah üstü arıtma cihazı kompakt yapısıyla dar alanlar için uygun, hızlı kurulum ve sessiz çalışma özelliklerine sahip.
Ofisler için geliştirilen bej renkli arıtmalı metro su sebili, UV sterilizasyon desteği ve üç farklı sıcaklık seçeneği sunuyor.
Waternet'in üyelik modeli, ömür boyu cihaz garantisi, ücretsiz filtre değişimi, düzenli servis ve bakım hizmetleri ile 7/24 çağrı merkezi desteği sağlıyor.
Bilgi Okunma süresi 52 saniyeye düşürüldü.

Lansmana ilişkin değerlendirme yapan Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Sağlıklı suya erişim artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda açısından kritik bir sorumluluk. Kullanıcılarla buluşturduğumuz yeni arıtma çözümleri ile hem sağlıklı su tüketilmesini hem de plastik atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyoruz.”

“Dünya Günü’nü kutladığımız nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bu lansmanla, sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı hatırlatmak istedik. Tek kullanımlık plastik atığı azaltan sağlıklı su çözümlerimiz, hem sağlıklı içme suyuna pratik erişimi sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık, teknoloji ve sürdürülebilirlik bir arada

Waternet’in yeni ürün serisi, ileri arıtma teknolojilerini kullanıcı dostu bir deneyimle birleştiriyor. Ters osmoz teknolojisi sayesinde su, zararlı maddelerden arındırılırken bakteri ve mikroorganizmalar da etkisiz hale getiriliyor. Bu sistem, içme suyunun hem güvenli hem de lezzetli olmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirliği destekleyen cihazlar, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevresel etkisini somut şekilde ortaya koyuyor. Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın, 469 kilogram karbon salımının ve 6.048 litre su israfının önüne geçilebiliyor.

Şık tasarım, pratik kullanım

Waternet bej tezgah üstü arıtma cihazı, dar alanlar için geliştirilen kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Hızlı kurulum özelliği ve sessiz çalışmasıyla günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Üç farklı bardak ayarı sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre su miktarını pratik şekilde belirleyebiliyor. Oda sıcaklığında su sunan cihaz, bej rengi ve minimal tasarımıyla mutfaklara hem şıklık hem de kullanım kolaylığı katıyor.

Ofisler için yüksek kapasiteli çözüm

Waternet’in bej renginde sunulan arıtmalı metro su sebili UV sterilizasyon desteği ile yüksek kapasite ihtiyacı olan ofisler için geliştirildi. Üç farklı sıcaklık seçeneğiyle soğuk, sıcak ve oda sıcaklığındaki su ihtiyacına yanıt veren cihaz, üç farklı bardak ayarıyla da kontrollü kullanım imkanı sağlıyor.

Ofis ortamları için geliştirilen arıtmalı metro su sebili, yoğun kullanımda dahi performansını koruyarak çalışanların sağlıklı suya erişmesini sağlıyor. Plastik damacana ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

Üyelik modeliyle kapsamlı hizmet

Türkiye genelinde hizmet veren Waternet’in üyelik modeli, kullanıcı deneyimini uzun vadeli bir hizmete dönüştürüyor. Üyelik kapsamında ömür boyu cihaz garantisi, ücretsiz filtre değişimi, düzenli servis ve bakım hizmetleri ile 7/24 çağrı merkezi desteği sunuluyor. Bu kapsamlı hizmet yapısı sayesinde kullanıcılar, cihazlarını ek maliyet endişesi olmadan güvenle kullanabiliyor.

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#Plastik Atık
#Su Arıtma
#Sağlıklı Su
#Waternet
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.