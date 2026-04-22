Waternet yeni arıtma çözümleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir suya dikkat çekmeye devam ediyor

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton plastik atık doğaya karışırken, içme suyunun önemli bir bölümü plastik ambalajlarla tüketiliyor. Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde Waternet, yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Ev ve ofis kullanımına uygun olarak geliştirilen yeni nesil çözümler, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmayı ve plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Lansmana ilişkin değerlendirme yapan Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Sağlıklı suya erişim artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından kritik bir sorumluluk. Kullanıcılarla buluşturduğumuz yeni arıtma çözümleri ile hem sağlıklı su tüketilmesini hem de plastik atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyoruz.”

“Dünya Günü’nü kutladığımız nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bu lansmanla, sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı hatırlatmak istedik. Tek kullanımlık plastik atığı azaltan sağlıklı su çözümlerimiz, hem sağlıklı içme suyuna pratik erişimi sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık, teknoloji ve sürdürülebilirlik bir arada

Waternet’in yeni ürün serisi, ileri arıtma teknolojilerini kullanıcı dostu bir deneyimle birleştiriyor. Ters osmoz teknolojisi sayesinde su, zararlı maddelerden arındırılırken bakteri ve mikroorganizmalar da etkisiz hale getiriliyor. Bu sistem, içme suyunun hem güvenli hem de lezzetli olmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirliği destekleyen cihazlar, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevresel etkisini somut şekilde ortaya koyuyor. Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın, 469 kilogram karbon salımının ve 6.048 litre su israfının önüne geçilebiliyor.

Şık tasarım, pratik kullanım

Waternet bej tezgah üstü arıtma cihazı, dar alanlar için geliştirilen kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Hızlı kurulum özelliği ve sessiz çalışmasıyla günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Üç farklı bardak ayarı sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre su miktarını pratik şekilde belirleyebiliyor. Oda sıcaklığında su sunan cihaz, bej rengi ve minimal tasarımıyla mutfaklara hem şıklık hem de kullanım kolaylığı katıyor.

Ofisler için yüksek kapasiteli çözüm

Waternet’in bej renginde sunulan arıtmalı metro su sebili UV sterilizasyon desteği ile yüksek kapasite ihtiyacı olan ofisler için geliştirildi. Üç farklı sıcaklık seçeneğiyle soğuk, sıcak ve oda sıcaklığındaki su ihtiyacına yanıt veren cihaz, üç farklı bardak ayarıyla da kontrollü kullanım imkanı sağlıyor.

Ofis ortamları için geliştirilen arıtmalı metro su sebili, yoğun kullanımda dahi performansını koruyarak çalışanların sağlıklı suya erişmesini sağlıyor. Plastik damacana ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

Üyelik modeliyle kapsamlı hizmet

Türkiye genelinde hizmet veren Waternet’in üyelik modeli, kullanıcı deneyimini uzun vadeli bir hizmete dönüştürüyor. Üyelik kapsamında ömür boyu cihaz garantisi, ücretsiz filtre değişimi, düzenli servis ve bakım hizmetleri ile 7/24 çağrı merkezi desteği sunuluyor. Bu kapsamlı hizmet yapısı sayesinde kullanıcılar, cihazlarını ek maliyet endişesi olmadan güvenle kullanabiliyor.