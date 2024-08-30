Wattpad'in ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

30 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:44

Gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan hikaye yazma ve okuma platformu Wattpad'e Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar kapsamında erişim engeli getirilmişti.

12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla getirilen erişim engelinin ardından Wattpad'in ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

WATTPAD NE ZAMAN AÇILACAK 30 AĞUSTOS 2024?

Platformun kapatılmasının ardından Wattpad yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Merhaba Wattpad'ciler, Türkiye'de Wattpad'e erişim sağlamada yaşanan sorunun farkındayız ve bunun tarafımızdan kaynaklanan teknik bir sorunla ilgili olmadığını teyit etti. Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlamak için durumu inceliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında "Bakanlık olarak ailelerden wattpad isimli hikaye platformu hakkında çok fazla şikayet alıyorduk. Bu platformda 18 yaş altı çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye'de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikayetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk. Buna seyirci kalmadık ve harekete geçerek platform ile ilgili erişim engeli istedik. Bu konuda ailelerden teşekkür ve destek mesajları aldığımızı da ifade edeyim" dedi.

WATTPAD NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Wattpad'in kapatılması ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."