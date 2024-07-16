Wattpad'e erişim engeli geldi

16 Temmuz 2024 21:29 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:30

20. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium'da 5 Mayıs'a kadar devam edecek

20. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium'da 5 Mayıs'a kadar devam edecek

Popüler hikaye paylaşım platformu Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli bir mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar doğrultusunda, Wattpad.com'a erişim engellendi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformun erişime kapatılması sosyal medyada gündem oldu.

Engellemenin sebebiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Shiftdelete yer alan habere göre, platformda bulunan bazı içeriklerin Türkiye yasalarına aykırı bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Wattpad, özellikle genç yazarlar ve okurlar arasında uzun yıllardır büyük bir popülariteye sahip.

Konuyla ilgili BTK‘nın açıklaması şu şekilde:

“wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.“

Daha önce de benzer kesintiler yaşanmış ve platform genellikle 1-2 saat içerisinde normale dönmüştü.