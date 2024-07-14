KPSS Eğitim Bilimleri sınavının ilk 75 ve son 15 dakikasında çıkmak yasak olacak

14 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:27

KPSS sınavında adayların en az 15 dakika gözetmenlerin ise 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları gerekir

KPSS sınavında adayların en az 15 dakika gözetmenlerin ise 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları gerekir

1.5 milyon adayın girdiği KPSS lisans sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te sona erdi.

İkinci oturum olan KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.25'te sona erecek.

100 dakika sürecek olan sınava girecek olan adaylar en erken ne zaman çıkabileceklerini merak ediyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavından yani ikinci oturumdan adaylar en erken sınav başladıktan 75 dakika sonra çıkabilecek.

Yani adaylar saat 15.00'de sınavdan çıkabilecekler.

Sınavın son 15 dakikasında ise çıkışlar yasak olacak.

KPSS SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

KPSS sınavının ilk oturumu 130 dakika sürdüğü için adaylar en erken ilk 90 dakikanın ardından çıkabiliyordu.

Son 15 dakikada ise aynı Eğitim Bilimleri sınavında olduğu gibi sınavdan çıkışlar yasaktı.