Welder yeni parfüm koleksiyonunu tanıttı!

20 Kasım 2024 11:03 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:05

2075 imzasını taşıyan İtalyan tasarımı koleksiyonlarıyla saat modasında adından söz ettiren Welder, saatçilikteki iddiasını parfüm dünyasına taşıyor.

İtalyan tasarımı saatlerine kattığı ters kurma kolu, 2075 imzası ve foto-kromik cam gibi sıra dışı dokunuşlarla saatçiliğin fütüristik markası Welder, 4 kokudan oluşan yeni parfüm koleksiyonunu tanıtıyor.



Welder, İtalya’nın sevilen tatil destinasyonlarından Roma​, Capri, Portofino ve Floransa ilhamıyla tasarladığı yeni kokuları ile büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Capri: Akdeniz Mutluluğunun Kokusu

Welder Capri, güneşle kavrulmuş kıyılar, masmavi gökyüzü ve bir kıyı cenneti olan Capri’nin özünü deneyimlemeye davet ediyor. Üst notalardaki limon ve ananas ile meyvemsi bir açılış yapan parfüm, orta ve alt notalarda yasemin, zambak ve odunsu aromalarla zenginleşiyor. Bu canlı ve aromatik parfüm, bir Akdeniz sabahının parlaklığını yansıtarak duyularınıza tazeleyici bir enerji katıyor.

Portofino: Riviera Romantik Esintisi

Riviera’nın romantik havası, Welder Portofino’nun oryantal çiçeksi kokusuyla hayat buluyor. Bu etkileyici kokuda; yaseminin ince çiçeksi özü, sofistike bir dokunuşla açılırken, amberin zengin sıcaklığı, kokuya duyusal bir dokunuş kazandırıyor. Tatlı aromalarla zenginleşen parfüm, yosun notalarıyla tamamlanıyor.

Firenze: Sanat ve Zarafetin Senfonisi

Welder Firenze, zamansız şıklığın ve yapıcı zekânın özünü tek bir parfümde topluyor. Hindistan cevizi, vetiver, paçuli ve lavanta aromaları ile baharatlı ve çiçeksi notaların büyüleyici bir karışımını sunan koku, Floransa'nın huzurlu ve sanatsal manzaralarında keyifli bir yolculuğa çıkararak zarif ve sofistike bir izlenim bırakıyor.

Roma: Geleceğin Esansı

Welder’in parfüm dünyasındaki yolculuğunun satışa sunulan ilk kokusu olan Roma, yenilendi. Geçmiş ve geleceğin harmonisi olan Roma’nın cesur atmosferinden ilham alan koku, üst notasındaki safran ile lüks ve sıcak bir açılış yapıyor. Yasemin, menekşe ile çiçeksi bir ferahlık kazanan Welder Roma, alt notalarında oud, deri ve vanilya ile zarafet kazanıyor.