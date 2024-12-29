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West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:51
West Ham-Liverpool ilk 11&#039;leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

2024'ün son Premeir Lig karşılaşmaları kapsamında Liverpool, West Ham karşısında bugün deplasman mücadelesine çıkacak. Futbolseverler tarafından karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken 11'ler belli oldu. West Ham-Liverpool maçı saat 20.15'te başlayacak.

Premier Lig'in 19. hafta mücadeleleri kapsamında West- Ham kendi evinde Liverpool'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Taraftarlar tarafından West Ham-Liverpool maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - 1. Resim

WEST HAM-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

West Ham-Liverpool karşılaşması bugün (29 Aralık 2024 Pazar) saat 20.15'te başlayacak.

Londra'da bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Liverpool karşılaşmadan 3 puan alarak ikinci sırada yer alan Nottingham Forrest ile olan farkı korumayı hedefliyor.

West Ham ise son karşılaşmada aldığı galibiyeti bir seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - 2. Resim

WEST HAM-LİVERPOOL MAÇ KADROSU, İLK 11'LER

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Konate ve Bradley'in sakatlıkları bulunuyor. 

West Ham'da ise 7 Aralık 2024 tarihinde bacağı kırılan Michail Antonio karşılaşmada forma giyemeyecek.

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus

Liverpool: Allison, Gomez, Van Dijk, Diaz, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold

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Kaynak: TGRT Haber

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