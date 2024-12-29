West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

29 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:51

2024'ün son Premeir Lig karşılaşmaları kapsamında Liverpool, West Ham karşısında bugün deplasman mücadelesine çıkacak. Futbolseverler tarafından karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken 11'ler belli oldu. West Ham-Liverpool maçı saat 20.15'te başlayacak.

Premier Lig'in 19. hafta mücadeleleri kapsamında West- Ham kendi evinde Liverpool'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Taraftarlar tarafından West Ham-Liverpool maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

WEST HAM-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

West Ham-Liverpool karşılaşması bugün (29 Aralık 2024 Pazar) saat 20.15'te başlayacak.

Londra'da bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Liverpool karşılaşmadan 3 puan alarak ikinci sırada yer alan Nottingham Forrest ile olan farkı korumayı hedefliyor.

West Ham ise son karşılaşmada aldığı galibiyeti bir seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

WEST HAM-LİVERPOOL MAÇ KADROSU, İLK 11'LER

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Konate ve Bradley'in sakatlıkları bulunuyor.

West Ham'da ise 7 Aralık 2024 tarihinde bacağı kırılan Michail Antonio karşılaşmada forma giyemeyecek.

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus

Liverpool: Allison, Gomez, Van Dijk, Diaz, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold