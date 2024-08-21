Wilma Elles’in seçtiği Mücella isminin anlamı parlamaya işaret ediyor

21 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:05

"Öyle Bir Geçer zaman ki" adlı dizide oynadığı Caroline adlı rolü ile adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sunuculuk yaptığı etkinlikte açıklama yapan Wilma Elles yeni isminin ise Mücella olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili ünlü oyuncunun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler."

Wilma Elles'in ismini Mücella olarak değiştirmesinin ardından ne demek olduğu merak edildi.

MÜCELLA NE DEMEK?

TDK'nın sözlüğünde yer alan bilgilere göre Mücella ismi parlak, cilalı ve cilalanmış anlamı geliyor.

Kelimenin doğru kullanış biçimi olarak ise TDK'nın verdiği örnek cümle ise şöyle:

"Mücella mermer tezgâhın sathında hafif bir çizgi bile yoktu."