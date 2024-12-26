Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 23:22 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 23:43

Premier Lig'in 18'inci haftasında Wolverhampton, Manchester United'ı devirmeyi başardı. Wolverhampton’ın hocası Vitor Pereira da bu galibiyetle tarihe geçmiş oldu.

Wolverhampton ile Manchester United Premier Lig'in 18'inci haftasında karşı karşıya geldi. WOLVERHAMPTON MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, Manchester United’ı 2-0 mağlup etti. Wolverhampton'ın gollerini dakika 58'de Matheus Cunha ile 90+9'da ise Hee-Chan Hwang kaydetti. Manchester United'da Bruno Fernandes, 49'uncu dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. VİTOR PEREİRA TARİHE GEÇTİ Öte yandan Vitor Pereira, Jose Mourinho’nun ardından Premier Lig’de çıktığı ilk 2 maçı da kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu. Vitor Pereira, yeni takımında çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Wolverhampton bu maçlarda 5 gol attı ve kalesinde gol görmedi. Sıkça Sorulan Sorular Wolverhampton puanı kaç? 15 puana yükseldi. İlgili Haberler Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira kendine kızgın: Yanlış adımlar attım Acun Ilıcalı'nın beğenmediği Vitor Pereira tarihe geçti!