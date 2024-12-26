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Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 23:22 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 23:43
Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç

Premier Lig'in 18'inci haftasında Wolverhampton, Manchester United'ı devirmeyi başardı. Wolverhampton’ın hocası Vitor Pereira da bu galibiyetle tarihe geçmiş oldu.

Wolverhampton ile Manchester United Premier Lig'in 18'inci haftasında karşı karşıya geldi.

Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç - 1. Resim

WOLVERHAMPTON MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, Manchester United’ı 2-0 mağlup etti.

Wolverhampton'ın gollerini dakika 58'de Matheus Cunha ile 90+9'da ise Hee-Chan Hwang kaydetti.

Manchester United'da Bruno Fernandes, 49'uncu dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç - 2. Resim

VİTOR PEREİRA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Vitor Pereira, Jose Mourinho’nun ardından Premier Lig’de çıktığı ilk 2 maçı da kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

Vitor Pereira, yeni takımında çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Wolverhampton bu maçlarda 5 gol attı ve kalesinde gol görmedi.

Sıkça Sorulan Sorular
15 puana yükseldi.

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Kaynak: TGRT Haber

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