Acun Ilıcalı'nın beğenmediği Vitor Pereira tarihe geçti! 

26 Aralık 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 23:02

Fenerbahçe'nin eski Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig takımı Wolves ile ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Manchester United'ı 2-0'la deviren Pereira, geldiği ilk haftada da Leicester City'i 3-0'la geçmişti. Akıllara Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıllarda Pereira için sarf ettiği "Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir" sözleri gündem oldu.

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ikinci maçına çıkan Wolverhampton, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Altay Bayındır'ın geçtiğimiz hafta kornerden gol yemesinin ardından Andre Onana da bu hafta kornerden gol yedi. Vitor Pereira, Wolves'in başında 2. maçında 2. galibiyetini alırken bu iki maçta da kalesini gole kapattı.

PEREIRA, MOURİNHO'DAN SONRA TARİHE GEÇTİ!

Wolves'in başında çıktığı ilk maçında Leicester City'i 3-0 mağlup eden Vitor Pereira, United galibiyetiyle birlikte dikkat çeken bir başarıya imza attı. Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de Jose Mourinho'dan sonra ilk iki maçını kazanan ikinci Portekizli teknik direktör olarak tarihe geçti.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ! 'EN BÜYÜK FELAKETTİR'

Yeni takımıyla harika bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam Vitor Pereira Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Acun Ilıcalı'nın hedefi haline gelmişti.

Aktif olarak Fenerbahçe kulübünün Asbaşkanlığını yapan Acun Ilıcalı, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir! Ne acıdır ki 2 kere geldi... Bir dünya yıldızını, Van Persie'yi 90'da oyuna almaya kalktı... Van Persie, 'Geç yerine otur' dedi. Yıldız yönetimi diye bir şey vardır, hadi Messi'yi oyundan al bakalım. Siz hiç Messi'nin oyundan alındığını gördünüz mü?" demişti.