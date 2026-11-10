Xbox Series X S GTA 6 kaldırır mı, kaç FPS?

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için geri sayım sürerken Rockstar Games, oyuncuların merak ettiği çıkış ve teknik detaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek oyunun dijital sürümünde ön yükleme işlemleri 10 Kasım itibarıyla başlayacak. Konsollara göre değişiklik gösterebilen depolama ihtiyacının 212 GB'a kadar çıkması, oyunu cihazlarına indirmeyi planlayan kullanıcıların dikkat etmesi gereken ayrıntılar arasında bulunuyor. Rockstar'ın yeni nesil konsollara özel olarak geliştirdiği GTA 6'nın performans özellikleri, grafik seçenekleri ve Xbox Series X ile Xbox Series S arasındaki teknik farklılıklar da oyunun çıkışına yaklaşılırken merak edilen başlıkları oluşturuyor. Xbox Series S X GTA 6 kaç FPS? Detaylar…

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın dijital sürümünü satın alan oyuncular için ön yükleme tarihini 10 Kasım olarak açıkladı. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, oyunun resmi çıkış tarihinden önce indirme işlemini gerçekleştirmeye başladı. Dijital sürümü satın alan oyuncular, 19 Kasım'daki dünya çapındaki lansmandan önce GTA 6 dosyalarını konsollarına indirebilecek.

Oyunun depolama gereksinimi de Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Açıklamaya göre GTA 6, kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanına ihtiyaç duyacak. Bu nedenle oyunu dijital olarak satın alacak kullanıcıların konsollarındaki boş alanı kontrol etmesi gerekecek. Ön yükleme sürecinin 10 Kasım'da başlaması, oyunun resmi çıkışından önce indirme işlemini tamamlamak isteyen oyunculara zaman kazandıracak.

Fiziksel sürüm satın almayı düşünen oyuncular için de ayrı bir satış takvimi bulunuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için kutu içerisinde kod bulunan sürümlerin 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında satışa sunulması bekleniyor. Bu sürümlerde oyuna erişim, kutu içerisinde yer alan kod üzerinden sağlanacak. Dijital satın alımlarda ise ön yükleme işlemi 10 Kasım'dan itibaren gerçekleştirilebilecek.

GTA 6, Florida'dan esinlenilerek hazırlanan kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Oyunun hikayesinde Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunuyor. Rockstar Games, yeni yapımın mevcut nesil konsolların donanımlarına uygun şekilde sıfırdan geliştirildiğini belirtiyor. Leonida'nın geniş dünyası, çevre detayları, karakter yoğunluğu ve görsel kalitesi, oyunun teknik geliştirme sürecinde ele alınan temel unsurlar arasında bulunuyor.

XBOX SERİES X GTA 6 KAÇ FPS, KALDIRIR MI?

Xbox Series X, Rockstar Games tarafından GTA 6'nın çıkış platformları arasında açıkça belirtilen konsollardan biri. Oyun, 19 Kasım'da Xbox Series X kullanıcılarıyla buluşacak. Rockstar'ın paylaştığı teknik açıklamaya göre Grand Theft Auto VI, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında saniyede 30 kare (30 FPS) performansıyla çalışacak şekilde geliştirildi. Dolayısıyla Xbox Series X için açıklanan performans değeri de 30 FPS olarak belirtiliyor.

Rockstar Games, GTA 6'nın güncel nesil konsolların donanım sınırlarını kullanacak şekilde sıfırdan geliştirildiğini açıkladı. Stüdyonun açıklamasında, Leonida'nın geniş ve ayrıntılı dünyasının oluşturulması sırasında çevrelerin ve bu dünyada yaşayan karakterlerin yoğunluğunun yanı sıra görsel kalitenin korunmasına önem verildiği belirtildi. Bu kapsamda Xbox Series X sürümünde de 30 FPS performans değeri esas alınıyor. Konsolun oyunun çıkış platformları arasında yer alması, Xbox Series X sahiplerinin GTA 6'yı oynayabileceği anlamına geliyor.

Oyunun grafik seçenekleriyle ilgili bütün ayrıntılar ise henüz paylaşılmış değil. Rockstar Games, 30 FPS performans değerini resmi açıklamasında belirtirken farklı bir grafik modu bulunup bulunmayacağı konusunda bilgi vermedi. Bu nedenle Xbox Series X sürümünde ayrıca bir performans modu veya daha yüksek FPS seçeneği bulunup bulunmayacağı konusunda kesinleşmiş bir açıklama yer almıyor.

XBOX SERİES S GTA 6 KALDIRIR MI, KAÇ FPS?

Xbox Series S de Grand Theft Auto VI'nın çıkış yapacağı konsollar arasında bulunuyor. Rockstar Games, oyunun hem Xbox Series X hem de Xbox Series S için 19 Kasım'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. İki konsol da GTA 6'yı çalıştırabilecek. Ancak donanım özellikleri arasındaki farklılıklar, oyunun grafik kalitesi ve çözünürlük bakımından iki cihazda aynı deneyimi sunmamasına neden olacak.

Xbox Series S, donanım gücü ve bellek kapasitesi bakımından Xbox Series X'in gerisinde bulunuyor. Bu nedenle GTA 6'nın Series S sürümünde daha düşük veya dinamik çözünürlük kullanılması, grafik detaylarında ise bazı ödünler verilmesi bekleniyor. Rockstar'ın açıkladığı resmi performans bilgisine göre Xbox Series S için de temel değer 30 FPS olarak belirtiliyor. Dolayısıyla Series S kullanıcıları da oyunu 30 FPS seviyesinde oynayabilecek.

İki konsol arasındaki temel farklılık, oyunun grafik kalitesi ve çözünürlük tarafında ortaya çıkıyor. Xbox Series X, daha yüksek çözünürlük ve grafik kalitesi sunabilecek donanım özelliklerine sahipken Xbox Series S tarafında donanım ve bellek sınırlamaları nedeniyle daha düşük veya dinamik çözünürlük tercih edilecek. Grafik detaylarında da Series X sürümüne kıyasla bazı farklılıklar bulunabilecek. Her iki konsol için açıklanan ortak performans değeri ise 30 FPS.

Rockstar Games'in paylaştığı bilgiler arasında bulut üzerinden oyun oynama ve uzaktan erişim seçenekleri de bulunuyor. GTA 6, Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarında da kullanılabilecek. Bulut üzerinden oynama sırasında Xbox Series S grafik ayarlarından yararlanılacak. Bununla birlikte internet bağlantı hızı ve diğer teknik koşullar, bulut üzerinden alınan performansı etkileyebilecek. Bu tür etkenler, oyunun doğrudan konsolda çalıştırıldığı yerel oynanış deneyiminde aynı şekilde etkili olmayacak.