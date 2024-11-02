Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti
Now Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde heyecan devam ederken 2 Kasım akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bölüm bekleniyor.
12 Eylül 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizide yaşananlar yakından takip ediliyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Dolunay Soysert gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi bu akşam ekranlara gelecek mi merak edildi.
YABANİ BU AKŞAM VAR MI 2 KASIM?
Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde çekilen Yabani dizisi cumartesi günleri seyirci ile buluşuyor. 2 Kasım Cumartesi günü ise yeni bölümü ile yayınlanacak.
2 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kamera Arkası
11.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
15.15 Kızıl Goncalar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
00.15 Kızıl Goncalar
03.00 Gizli Bahçe
05.15 Kefaret
06.00 Şahane Hayatım
YABANİ OYUNCULARI KİM?
Dizide Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Osman Alkaş, Bertan Asllani gibi isimler yer alıyor.