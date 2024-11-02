Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti

02 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:11

Now Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde heyecan devam ederken 2 Kasım akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bölüm bekleniyor.

12 Eylül 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizide yaşananlar yakından takip ediliyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas​ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi bu akşam ekranlara gelecek mi merak edildi.

YABANİ BU AKŞAM VAR MI 2 KASIM?

Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde çekilen Yabani dizisi cumartesi günleri seyirci ile buluşuyor. 2 Kasım Cumartesi günü ise yeni bölümü ile yayınlanacak.

2 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kamera Arkası

11.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

15.15 Kızıl Goncalar

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yabani

00.15 Kızıl Goncalar

03.00 Gizli Bahçe

05.15 Kefaret

06.00 Şahane Hayatım

YABANİ OYUNCULARI KİM?

Dizide Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Osman Alkaş, Bertan Asllani gibi isimler yer alıyor.