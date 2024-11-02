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Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:11
Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti

Now Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde heyecan devam ederken 2 Kasım akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bölüm bekleniyor.

12 Eylül 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizide yaşananlar yakından takip ediliyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas​ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi bu akşam ekranlara gelecek mi merak edildi.

YABANİ BU AKŞAM VAR MI 2 KASIM?

Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde çekilen Yabani dizisi cumartesi günleri seyirci ile buluşuyor. 2 Kasım Cumartesi günü ise yeni bölümü ile yayınlanacak.

Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti - 1. Resim

2 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Kamera Arkası

11.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 

Yabani bu akşam var mı? 2 Kasım Now TV yayın akışı netleşti - 2. Resim

15.15 Kızıl Goncalar 

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 

20.00 Yabani 

00.15 Kızıl Goncalar 

03.00 Gizli Bahçe 

05.15 Kefaret 

06.00 Şahane Hayatım 

YABANİ OYUNCULARI KİM?

Dizide Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Osman Alkaş, Bertan Asllani gibi isimler yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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