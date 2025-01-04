Yabani bugün neden yok? Bu akşamın yayın akışında yer almadı

04 Ocak 2025 12:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:35

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani izleyicileri bu akşam yeni bölümün olmama sebebini araştırmaya başladı. Yeni yıl sebebiyle diziler yeni bölümlerini bu hafta ekranlara getirmiyor.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani​ dizisi kısa sürede büyük izleyici​ kitlesi kazandı. Oyuncu kadrosu ile sevilen Yabani'den gelen final​ kararı ise izleyicileri üzdü. 4 Ocak NOW TV yayın akışında dizi​ yer almadı.

YABANİ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Yabani dizisi 4 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelmeyecek. Yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler yeni bölümlerini bu hafta yayınlamadı.

Yabani dizisi de bugün izleyici ile buluşmayacak. Yeni bölümü ve final bölümü ile 11 Ocak tarihinde ekranlarda yer alacak.

YABANİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Dizi 11 Ocak günü final yapacak. Bu hafta ise yeni yıl haftası olduğundan dolayı diziler yeni bölümünü yayınlamıyor. Bu sebeple Yabani bu akşam ekranlarda yer almayacak.

11 Ocak tarihinde yayınlanacak olan bölümle final yapacak.