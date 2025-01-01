Yağmur Banda kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:22
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Yağmur Banda oldu. Yağmur Banda’nın kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
YAĞMUR BANDA KİMDİR?
Yağmur Banda, 11 Ekim 1998’de doğdu.
Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirlidir.
Yağmur Banda, 2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.
Kaynak: TGRT Haber