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Yakutistan'dan Amasya'ya uzanan aşk hikayesi! Bu kez damat geline uydu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:19

Amasya çok konuşulacak bir düğüne ev sahipliği yaptı. Rusya'da tanışan Türk genci Alperen Akar ile Yakutistanlı Kristina Grigoreva'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlenme kararı alan genç çiftin düğünleri Türkiye'de Akar'ın memleketi Amasya'da Türk ve Yakut geleneklerine göre yapıldı.

Nikahın ardından pasta kesip dans eden çift sonrasında Yakutistan geleneklerini yansıtan gelinlik ve damatlık giydi. Çiftin renkli düğününe Yakut gelenekleri damga vurdu.

Yakutistan'dan Amasya'ya uzanan aşk hikayesi! Bu kez damat geline uydu - 1. Resim

Gelinin ailesi ile yakınları ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabaları ve düğüne gelenlerle birlikte oynadı. Damat tarafı Yakutça diliyle çalınan müziğe, gelinin yakınları ise erik dalı şarkısı ile oyun havalarına tempolarıyla uyum sağlamaya çalıştı.

Yakutistan'dan Amasya'ya uzanan aşk hikayesi! Bu kez damat geline uydu - 2. Resim

GELENEKLERE UYDULAR 

Çevre mühendisi eşiyle Moskova'da yüksek lisans eğitimi alırken tanıştıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Alperen Akar (30), “Memleketim Amasya'da Yakut geleneklerine göre düğünümüzü yaptık. Yakutlar da bizden. Dilleri Türk dilleri ailesine girdiği için bize çok yakınlar. Ailesini de mutlu etmek istedik. Çok da güzel oldu” dedi.

Yakutistan'dan Amasya'ya uzanan aşk hikayesi! Bu kez damat geline uydu - 3. Resim

DAMADA BIÇAK HEDİYE 

Ailesinin damada çeşitli hediyelerin yanı sıra özel üretim bıçak da verdiğine değinen 23 yaşındaki Kristina Grigoreva ise “Bu bıçak ailenin korunması içindir. O yüzden ailem bu hediyeyi Alperen'e verdi” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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