Yakutistan'dan Amasya'ya uzanan aşk hikayesi! Bu kez damat geline uydu

17 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:19

Kuyumcu dükkanı değil, aşiret düğünü! Takılan para ve altın miktarı şoke etti: Ziynetler cam fanusta geldi

Kuyumcu dükkanı değil, aşiret düğünü! Takılan para ve altın miktarı şoke etti: Ziynetler cam fanusta geldi

Nikahın ardından pasta kesip dans eden çift sonrasında Yakutistan geleneklerini yansıtan gelinlik ve damatlık giydi. Çiftin renkli düğününe Yakut gelenekleri damga vurdu.

Gelinin ailesi ile yakınları ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabaları ve düğüne gelenlerle birlikte oynadı. Damat tarafı Yakutça diliyle çalınan müziğe, gelinin yakınları ise erik dalı şarkısı ile oyun havalarına tempolarıyla uyum sağlamaya çalıştı.

GELENEKLERE UYDULAR

Çevre mühendisi eşiyle Moskova'da yüksek lisans eğitimi alırken tanıştıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Alperen Akar (30), “Memleketim Amasya'da Yakut geleneklerine göre düğünümüzü yaptık. Yakutlar da bizden. Dilleri Türk dilleri ailesine girdiği için bize çok yakınlar. Ailesini de mutlu etmek istedik. Çok da güzel oldu” dedi.

DAMADA BIÇAK HEDİYE

Ailesinin damada çeşitli hediyelerin yanı sıra özel üretim bıçak da verdiğine değinen 23 yaşındaki Kristina Grigoreva ise “Bu bıçak ailenin korunması içindir. O yüzden ailem bu hediyeyi Alperen'e verdi” diye konuştu.